Posso ir às compras ou trabalhar? Conheça as exceções ao recolher obrigatório

O decreto do Governo que regula do estado de emergência, que entra em vigor esta segunda-feira, já foi publicado em Diário da República. O diploma prevê um conjunto de exceções ao recolher obrigatório decretado no âmbito da luta contra a pandemia de Covid-19.



Em matéria de liberdade de deslocação, fica prevista a proibição de circulação - nos 121 concelhos determinados com risco elevado - em espaços e vias públicas diariamente entre as 23h00 e as 05h00 da manhã, bem como aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 05h00, "exceto para efeitos de deslocações urgentes e inadiáveis" previstos no decreto divulgado esta noite.

Os portugueses poderão sair de casa, por exemplo, para ir trabalhar, para comprar alimentos e medicamentos, assistência a pessoas vulneráveis ou para dar pequenos passeios a pé na área de residência.

Deslocações para trabalhar

Durante os períodos de recolher obrigatório são permitidas deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado por declaração emitida pela entidade patronal ou pelo pelo próprio, se for trabalhador independente ou empresário em nome individual.

Os trabalhadores do setor agrícola, pecuário e das pescas não precisam de apresentar declaração às autoridades, basta o compromisso de honra.

As deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas não necessitam de declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada um conjunto de trabalhadores essenciais: profissionais de saúde e trabalhadores de outras instituições de saúde e de apoio social, agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Titulares de órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre-trânsito emitido nos termos legais também não precisam de declaração para circular durante o recolher obrigatório. Sacerdotes credenciados, jornalistas em serviço e diplomatas estão incluídos neste grupo.

Comprar alimentos e deslocações por motivos de saúde

As deslocações por motivos de saúde, designadamente para aquisição de produtos em farmácias ou obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados, também estão autorizadas.

Será possível ir à mercearia, supermercado e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais, indica o Governo. Nos próximos dois fins de semana, o comércio e a restauração têm que encerrar às 13h00. Os restaurantes podem continuar a funcionar apenas em modo entregas ao domicílio.



Os portugueses também podem sair de casa para dar "assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes".



Os casais divorciados estão autorizados a viajar para "o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente".

Pequenos passeios a pé são permitidos

O decreto do executivo liderado por António Costa autoriza "deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar" que viva na mesma habitação.

Será possível levar o cão ou outro animal de estimação à rua para passeios pedonais de curta duração.

Na lista de exceções ao dever de confinamento, o Governo prevê ainda "outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que se demonstre serem inadiáveis e sejam devidamente justificados".

Quem não cumprir o recolher obrigatório será conduzido pelas autoridades à sua residência, não ficando sujeito a multas ou medidas penais, segundo o primeiro-ministro, António Costa.

[em atualização]