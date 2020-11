Portugal regista novo máximo de mortes diárias. Há mais 4.096 infetados nas últimas 24 horas

Veja também:

Portugal regista, esta segunda-feira, um novo máximo de mortes por Covid-19 - 63 vítimas, nas últimas 24 horas. O país ultrapassou, também, a fasquia dos 100 mil recuperados. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas, foram dadas como curadas mais 2.302 pessoas.

O documento indica, ainda, que há registo de mais 4.096 infetados com a doença. Estão internadas 2.651 pessoas (mais 129). Em unidades de cuidados intensivos estão 391 doentes (mais 13).

A região Norte regista o maior número de novos casos, tendo sido reportados 2.265, nas últimas 24 horas (55%). Já na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.217 novos casos de infeção (30%).

A DGS avança que das 63 mortes registadas, 33 ocorreram na região Norte, 22 na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, uma no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira. Do mesmo total, 47 vítimas tinham mais de 80 anos, sete tinham entre 70 e 79 anos, cinco entre 60 e 69, três entre 50 e 59 e uma estava na faixa dos 40-49.

O maior aumento de novos casos foi registado no grupo etário compreendido entre os 40 e os 49 - com 683 infeções. Esta faixa etária ultrapassou hoje os 30 mil casos, desde o início do ano.



A Direção-Geral da Saúde suspendeu, no início do mês, a divulgação dos casos de Covid-19 por concelho.

Dado o avanço da pandemia, o Governo decretou recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 nos dias de semana, a partir desta segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.

As medidas afetam 7,1 milhões de pessoas, correspondente a 70% da população de Portugal, dado que os 121 municípios incluem todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.





Mortes por Covid-19 em Portugal