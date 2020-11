​Governo admite obrigação de testes Covid à partida para viagem aérea

Veja também:

O ministro da Administração Interna (MAI) admite que pode vir a ser exigida a realização de testes à partida de viagens de avião ou alargar a outros países a obrigatoriedade de ter testes Covid-19 feitos à chegada a Portugal.

“Hoje já exigimos testes para todos os que cheguem de países terceiros nos aeroportos. Quem vem dos Estados Unidos ou Brasil tem de chegar com um teste. O que nós admitimos é alargar essa possibilidade, se for necessário, a outros países ou também às partidas”, explicou Eduardo Cabrita em declarações ao programa “As Três da Manhã”.

Nesta entrevista, o governante procurou esclarecer alguns dos contornos das medidas previstas para o estado de emergência que se vai prolongar pelo menos até 23 de novembro. Nos concelhos com maiores níveis de propagação da Covid-19 é proibida a circulação na via pública durante a semana entre as 23h00 e as 5h00 e aos fins de semana entre as 13h00 e as 5h00.

A fiscalização do cumprimento deste recolher obrigatório vai estar a cargo das forças de segurança que, assegura o ministro, “terão uma intervenção fundamentalmente pedagógica”.

“No essencial será dito às pessoas para irem para casa”, esclareceu o MAI, adiantando, no entanto, que quem insistir em não regressar ao domicílio incorre num crime de desobediência. Acrescentou que, nesses casos, as pessoas serão acompanhadas a casa e o caso é participado ao Ministério Público, sendo que o crime de desobediência tem “uma moldura penal de prisão até um ano”.

“Os portugueses devem perceber que estamos a lutar pela vida e pela liberdade e essas limitações são estritamente necessárias para combater uma situação que é grave em todo o mundo”, disse o ministro.

Questionado sobre que tipo de bens podem ser adquiridos nos estabelecimentos comerciais autorizados a estar abertos nas tardes de fim de semana, Eduardo Cabrita explica que “não há uma determinação de encerramento”, mas a expectativa é que “não terá clientes”.

“Não está proibido comprar roupa ou brinquedos, o que é fundamental que se compreenda é que as deslocações devem ser exclusivamente para finalidades essenciais”, explica.

“Estamos naturalmente a falar da compra de bens alimentares”, reforça.