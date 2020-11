"Fomos surpreendidos" com segunda vaga da pandemia "tão cedo", diz Costa

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu esta segunda-feira que o seu Governo e as autoridades de saúde foram "surpreendidos" com a chegada precoce da segunda vaga da pandemia de Covid-19.

"Nós, tal como todos os outros países da Europa, não previmos que esta segunda vaga surgisse tão cedo, isso é claro. Fomos surpreendidos. Todos estavam muito preocupados com a abertura do ano letivo, felizmente correu muito bem. Sentimos que as pessoas, no seu conjunto, não reagiram tão prontamente como no passado", disse Costa em entrevista na TVI, para explicar o atraso na adoção de algumas medidas de combate à epidemia em Portugal.



Questionado sobre a atual situação no país no contexto da pandemia, o chefe do Governo referiu que "estamos hoje numa situação bastante mais grave do que aquela em que estávamos" durante a primeira vaga, entre março e maio, indicou ao final do primeiro dia do novo estado de emergência.

Apesar da situação, Costa defende que "estamos naquele momento em que conseguimos ainda ter capacidade de controlar" e sublinha que aquilo que podia ser preparado foi "orientado" pelas autoridades.