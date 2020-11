“Entre Talhas e Petiscos”. Vidigueira inaugura centro para valorizar vinho de Talha

“O Centro Interpretativo do Vinho de Talha (CIVT) vai abrir as portas ao público no próximo dia 11 de novembro, Dia de São Martinho, como espaço de interpretação, de difusão científica e tecnológica e de divulgação do património imaterial relacionado com o saber-fazer daquele produto ancestral”, anuncia o município de Vidigueira, no distrito de Beja.

É um novo equipamento municipal, localizado na freguesia de Vila de Frades, construído de raiz, para, refere a autarquia em comunicado enviado à Renascença, “transmitir aos visitantes as memórias, as vivências e as experiências relacionadas com o vinho de Talha e com as gentes que ciclicamente fizeram chegar esta tradição aos dias de hoje”.

A criação do CIVT surgiu da necessidade de preservar este “saber-fazer ancestral” que, desde a ocupação do território pelos romanos, “certificado pelos achados arqueológicos das ruínas romanas de São Cucufate”, e até aos dias de hoje, “se manteve vivo, norteado pela simplicidade de recursos técnicos utilizados, mas cujo saber e sabor distingue e caracteriza o néctar único produzido artesanalmente em recipientes de barro, as talhas.”

Apesar de ter estado quase a desaparecer no século XX, esta tradição milenar permanece, sendo que o vinho de Talha está a crescer em popularidade e notoriedade, de tal maneira que é reconhecido e certificado pela Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo.

“Ao longo de quase dois milénios, estas gentes conseguiram, inconscientemente, manter uma tradição que pauta os seus dias e vivências. Branco, tinto ou “palhete”, o vinho de Talha atesta um passado vivo, está presente à mesa, nos petiscos, ligado ao cante e ao convívio entre amigos, trabalhadores e família, perpetuando uma identidade que continua enraizada”, sublinha a Câmara Municipal de Vidigueira.

Pelas suas condições e particularidades de fabrico, o vinho da Talha, é um vinho genuíno, que deve ser bebido jovem, uma vez que não passa por barricas de madeira, nem tem adição de produtos químicos.