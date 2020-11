Donos de restaurantes protestam no Porto para denunciar “desespero” do setor

Um grupo de proprietários de restaurantes promove esta segunda-feira uma concentração nos Aliados, no Porto, seguida de marcha lenta até à VCI, para denunciar o "desespero" do setor face às novas restrições anunciadas para combater a pandemia.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Maia, um dos empresários do grupo dinamizador da iniciativa - que diz ter nascido "de forma espontânea" nas redes sociais - explicou que esta reúne cerca de cinco centenas de proprietários de restaurantes (sobretudo do Porto, mas também de Aveiro e Lisboa), que prometem levar os respetivos funcionários para o protesto, com início agendado para as 7h00 no centro da cidade do Porto.

"O objetivo é sensibilizar as pessoas para o que está a acontecer. Neste momento já não suportamos estas novas medidas, é impensável. Já temos casos de fome dentro de portas, investimos todos os lucros de 2019 no primeiro confinamento e não temos apoios", disse.

Garantindo que "o setor está a pão e água", os participantes no protesto vão simbolicamente depositar pão e garrafas de água na avenida dos Aliados, de onde partem depois, em marcha lenta, até à VCI, tendo regresso ao local de partida marcado para as 13h00, hora determinada pelo Governo para o início do recolher obrigatório nos próximos dois fins de semana.

Em causa estão as novas medidas de restrição anunciadas pelo Governo esta madrugada, nomeadamente o recolher obrigatório a partir das 13h00 nos dois próximos fins de semana nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia, que se junta ao já determinado encerramento dos restaurantes às 22h30.