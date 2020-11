Covid-19. Costa admite que combate à pandemia provoca dor e apela ao cumprimento das regras

O primeiro-ministro, António Costa, disse, esta segunda-feira, que que o combate à pandemia de covid-19 provoca "dor", tal como o tratamento de uma doença, e apelou ao cumprimentos das regras para "salvar a saúde de todos" e o Serviço Nacional de Saúde.

"Não vale a pena termos a ilusão de que enfrentamos esta pandemia sem dor", avisou o chefe do Governo, durante a cerimónia em que foi adjudicada a construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora.

António Costa referiu que, "em regra", aprende-se na vida que não se trata "nenhuma doença sem dor", exemplificando: "Uma vacina é fundamental, mas dói a injeção" e "as operações são necessárias, mas doem".

"O combate a esta pandemia também tem dor. Temos de minorar a dor, mas temos de o fazer para salvar a saúde de todos, para salvar a nossa vida em sociedade e também para salvarmos o Serviço Nacional de Saúde e a capacidade que nunca poderá faltar de responder aqueles que necessitam", disse.