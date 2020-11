Cerca de 300 mil cartões do cidadão por entregar. “Tem sido um dos maiores problemas”

Veja também:

As restrições implementadas pela pandemia de Covid-19 desde março deste ano deixou cerca de 300 mil cartões do cidadão por entregar. O número foi avançado pela secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, que anunciou, no Parlamento que o cartão do cidadão vai passar a poder ser levantado também nos mil Espaço Cidadão que existem a nível nacional.

A emissão do Cartão do Cidadão “foi e tem sido um dos maiores problemas” nestes novos tempos de pandemia, admiteiu a governante.

Os pedidos "online" dispararam, revelou ainda a secretária de Estado. “Até agora cerca de 496 mil atendimentos foram presenciais e 614 mil feitos on line”, salientando que “assim que terminar este processo anormal da pandemia é uma matéria a repensar, sendo necessário reorganizar recursos humanos nesta área”.

Anabela Pedroso acompanhou a ministra da Justiça na discussão do orçamento para o sector para 2021, no Parlamento, onde revelou, que nesta altura, anualmente, Portugal produz e renova dois milhões de cartões por ano. "Ficámos com 300 mil cartões por entregar com a pandemia”, acrescentou.

“A renovação simplificada por sms (possível desde 6 junho) permitiu a entrega de 216 mil documentos”, deu conta a secretária de estado que anunciou ainda, “estamos a colocar cartão do cidadão em todos os mil espaços de cidadão existente no país. Tem sido só possível fazer neles a renovação, passará também a ser um espaço de entrega do cartão”.

Quanto ao projeto em curso desde setembro e que permite a entrega do cartão do cidadão em casa, “já chegaram a casa dos portugueses 53.126 mil cartões. Estão mais 96 mil em linha de espera para o resto do país. A medida é emblemática e é a que mais pode ajudar a tirar o cartão das conservatórias”, admitiu.