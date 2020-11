Presidente eleito Biden insiste no uso de máscara e alerta para “inverno muito sombrio”

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, repetiu esta segunda-feira o apelo para que todos os norte-americanos usem máscaras de proteção individual, alertando que o país enfrenta um “inverno muito sombrio” devido à crescente ameaça do novo coronavírus.

“Estamos diante de um inverno muito sombrio", disse Joe Biden numa intervenção em Wilmington, estado de Delaware, depois de uma reunião com o recém-criado grupo de trabalho para o combate à pandemia da doença Covid-19, cuja composição de peritos foi hoje anunciada.

“Peço-vos: usem máscara", afirmou o político democrata, insistindo: “Façam-no por vocês. Pelo vosso vizinho. Uma máscara não é uma declaração política, mas é uma boa maneira de começar a unir o país”.

Estas foram as primeiras declarações públicas de Biden depois de ter proferido no sábado (já madrugada de domingo em Lisboa) o seu discurso de vitória nas eleições presidenciais norte-americanas.

O candidato democrata Joe Biden foi anunciado no sábado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump, segundo projeções dos ‘media’ norte-americanos.

No discurso de sábado, Joe Biden apresentou-se como o Presidente que quer “sarar” as feridas do país, "unir" em vez de "dividir" e pôr "fim à era da demonização".

Donald Trump ainda não reconheceu a derrota eleitoral.