Covid-19. Farmacêutica Pfizer anuncia vacina com eficácia superior a 90%

A Pfizer, que desenvolveu a vacina numa colaboração com a farmacêutica alemã BioNTech, adianta que os primeiros resultados revelam que a vacina apresenta uma eficácia superior a 90% na prevenção da doença, entre os voluntários do ensaio que não tinham evidência de infecção anterior por coronavírus.

A notícia, avançada pelo jornal The New York Times , surge numa altura em que a Europa enfrenta uma segunda vaga mais severa do que aquela que se verificou entre março e abril.

O próximo passo será avançar com um pedido à Food and Drug Administration (FDA) de uma autorização de emergência para a vacina de duas doses no final deste mês, depois de recolhidos os dados de segurança recomendados de dois meses. Até o final do ano, a Pfitzer poderá fabricar doses suficientes para imunizar entre 15 a 20 milhões de pessoas, avançam os executivos da empresa.

A FDA estabelece três condições para aprovar uma vacina: se é eficaz, se é segura, e se a empresa é capaz de a produzir em grande escala. A Pfizer julga que as três condições estarão reunidas até à terceira semana de novembro, dentro de um mês.

Cientistas independentes alertam para o perigo da divulgação de resultados iniciais antes da recolha final dos dados de segurança e eficácia de longo prazo. Ainda assim, este avanço torna a Pfizer a primeira empresa a anunciar resultados positivos de um teste de vacina na fase final, ocupando o primeiro lugar numa corrida mundial que começou em janeiro e avançou a uma velocidade recorde. Onze vacinas estão na fase final do ensaio clínico.