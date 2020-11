Alemanha regista mais de 13 mil infeções em 24 horas

Veja também:

A Alemanha registou 13.363 infeções por novo coronavírus nas últimas 24 horas, cerca de 1.300 mais do que há uma semana quando entrou em vigor um novo confinamento parcial decretado pelo governo para conter a pandemia.

No entanto, ao domingo e à segunda-feira geralmente há um desfasamento no número de novos casos, pois no fim de semana nem todos os estados federais comunicam os seus dados.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados à meia-noite, o número de casos positivos, desde o anúncio do primeiro contágio no país no final de janeiro, totaliza 671.868 e há 11.352 óbitos mortos.

O RKI estima que cerca de 429.600 pessoas recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 230.600 casos ativos.

De acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI), 2.904 pessoas estavam internadas em unidades de cuidados intensivos, dos quais 1.605 estavam ventiladas,

O fator de reprodução (R) que considera as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores, e que reflete a evolução das infeções de 8 a 16 dias atrás, está localizado em 1,01.

“Isto continua a significar um grande número de novas infeções diárias, visto que o número de pessoas atualmente infetadas na Alemanha é muito alto”, alerta o RKI.

A Alemanha iniciou há uma semana um confinamento parcial decretado pelo governo para tentar conter o aumento diário de novo casos de Covid-19.

O governo alemão optou por fechar desde segunda-feira e durante um mês bares, cafés, cinemas, teatros, museus e outros estabelecimentos.