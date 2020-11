Ainda sem assumir derrota eleitoral, Trump despede secretário da Defesa pelo Twitter

O ainda Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira, através de uma mensagem divulgada na rede social Twitter, a demissão do secretário da Defesa, Mark Esper, e a sua substituição pelo até agora diretor do centro nacional de contraterrorismo, Christopher Miller.

"Chris vai fazer um trabalho SUPER! Mark Esper é demitido. Agradeço-lhe o seu serviço", escreveu, sem cerimónias e explicações, o Presidente norte-americano.



Esta decisão de Trump foi tomada dois dias depois do anúncio da sua derrota na eleição presidencial nos EUA, face ao seu rival, o democrata Joe Biden.



O "New York Times" recorda que Trump e Esper entraram em rota de colisão em junho passado, quando o responsável do Pentágono discordou publicamente do chefe de Estado, dizendo que tropas no ativo não deveriam ser usadas para controlar manifestantes em solo norte-americano.

Em causa esteve a intenção de Trump em destacar o Exército para travar as manifestações contra o racismo e a violência policial que têm tido lugar em várias cidades dos EUA ao longo dos últimos meses. Na altura, o Presidente ficou "furioso" com a postura assumida por Esper, indicaram fontes ao jornal nova-iorquino, ameaçando apoia-se na Lei da Insurreição para recorrer aos soldados.