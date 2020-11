Novo estado de emergência. "Estão a matar as pequenas empresas"

O comentador da Renascença Henrique Raposo crítica as medidas aprovadas no âmbito do estado de emergência no que diz respeito ao comércio.

Raposo connsidera que o Governo "privilegia as grandes empresas e, ao mesmo tempo, mata o pequeno empresário, o pequeno lojista e o pequeno restaurante".

"No final disto tudo, só duas coisas estarão de pé: o Estado e os grandes monopólios, as grandes empresas, porque as pequenas empresas que são a argamassa da sociedade estão a ser destruídas", acrescent, reforçando que "estão a matar as pequenas empresas".

Já Jacinto Lucas Pires mostra reservas sobre se "esta aposta no meio termo saúde/economia é o melhor”, questionando "se não seria melhor parar mesmo".

Lucas Pires considera ainda que "estamos a reagir quando era de esperar que numa segunda vaga estivéssemos à frente dos acontecimentos".