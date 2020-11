Rio Ave muda data das eleições devido à Covid-19

O Rio Ave reagendou as eleições para o próximo dia 16 de novembro.

Em causa as mais recentes restrições à circulação, devido à pandemia da Covid-19, impostas durante os próximos dois fins-de-semana.

“Por forma a que o direito de voto dos sócios esteja assegurado, por inteiro, decidiu o presidente da mesa da Assembleia-Geral adiar a realização da assembleia [eleitoral] para segunda-feira, 16 de novembro, alargando o horário de voto para o período compreendido entre as 9h00 e as 21h00, por se tratar de um dia de semana e, logicamente, de trabalho para muitos dos associados”, lê-se no comunicado.

O clube de Vila do Conde vai a votos com uma lista liderada por António Silva Campos, presidente do Rio Ave há 12 anos.