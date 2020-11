Benfica, Sporting e Santa Clara alvo de buscas por suspeitas de corrupção desportiva

A Polícia Judiciária está a realizar 29 buscas nas sociedades anónimas desportivas (SAD) de Benfica, Sporting e Santa Clara, entre outros locais, por suspeitas de corrupção desportiva. A Renascença apurou que estão em causa suspeitas de corrupção ativa, falsificação de documentos e evasão fiscal, entre outros crimes. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informa que foram ordenadas oito domiciliárias, uma a uma fundação, seis a instalações de três sociedades desportivas, nove a outros tipos de sociedade, três a dois clubes desportivos e duas a dois escritórios de advogados. Ao que a Renascença apurou, as buscas centram-se em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e na região da Grande Lisboa, incluindo às instalações das SAD de Benfica e Santa Clara. Em comunicado, o Sporting confirmou que as suas instalações também foram alvo de buscas, por um "alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014". Coincide com as presidências de Godinho Lopes (2010 a 2013) e de Bruno de Carvalho (2013 a 2018). "Nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento. Estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional e relativos, nomeadamente, a contratos de parceria de cooperação financeiro-desportiva e respetivos aditamentos bem como a acordos de alteração de contrato de parceria", lê-se na nota da PGR.

Três atletas líbios no centro das atenções

A PGR confirma, ainda, que estão sob investigação transferências de jogadores por clubes nacionais de futebol. De acordo com a "Sábado", são três jogadores líbios que passaram pelos Açores: o extremo-esquerdo Hamdou Elhouni, o médio-defensivo Mohamed Al-Gadi e o médio-ofensivo conhecido como Muaid Ellafi.

Elhouni chegou a ser transferido, no verão de 2016, para o Benfica, por um valor não divulgado publicamente, antes de ser emprestado, por duas temporadas, ao Desportivo de Chaves. Mais tarde, foi cedido a custo zero ao Desportivo das Aves, um dos clubes visados pela operação "Mala Ciao" e cujas relações com o Benfica estão sob investigação.