Armando Fontes. “Braga candidato ao título? Ainda é cedo”

O Sporting de Braga, com o triunfo no estádio da Luz frente ao Benfica, alcançou a equipa de Jorge Jesus no segundo lugar da classificação da principal liga de futebol.

A equipa minhota soma cinco vitórias seguidas na prova, mas o antigo ponta-de-lança Armando Fontes acha que ainda é cedo elevar a equipa minhota ao estatuto de candidata ao título nacional.

“O Braga está a fazer um belíssimo campeonato e a ser orientado de forma espetacular pelo meu amigo Carlos Carvalhal. Mas é cedo para se pensar num Braga candidato ao título. Como diz o próprio Carvalhal, o Braga tem de definir os seus objetivos jogo a jogo. Não é de um momento para o outro que o Braga se pode catapultar para um patamar de candidato ao título, porque Porto, Benfica e Sporting têm outros argumentos e outro historial”, considera o antigo jogador em entrevista a Bola Branca.

Armando Fontes não aponta o Sporting de Braga como candidato ao título, mas não esconde que se será um momento de grande felicidade se os minhotos terminarem em primeiro. “Vamos ver se o Braga é capaz de manter as vitórias e as exibições como a de ontem no Estádio da Luz. Ficaria feliz se o Braga fosse campeão nacional mas parece-me prematuro pensar num cenário dessa natureza”, revela.

Armando Fontes é um antigo avançado que deixou marca no Sporting de Braga com 45 golos marcados entre 1978 e 1986.

Estádios vazios também nos Açores

Natural de Vila Franca do Campo, vila da ilha de São Miguel, do arquipélago dos Açores, Armando Fontes não deixa de lamentar a medida anunciada nesta segunda-feira, pelo Governo Regional dos Açores, de suspender o público nos eventos e competições desportivas.

“É pena porque o futebol fica sem sal. Os estádios vazios deixam os jogadores sem o entusiasmo que chega das bancadas como aconteceu ainda que com pouco público nos jogos do Santa Clara com o Gil Vicente e Sporting. Mas a evolução da pandemia deitou tudo a perder”, lamenta o antigo jogador.