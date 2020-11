“Se tiver o mínimo de motivação”, Portugal não terá dificuldade para vencer Andorra

O treinador Filipe Busto, que treina em Andorra desde 2012, e nesta altura orienta a seleção de sub-16 daquele país, reconhece que há uma grande diferença de valores entre os dois países.

“Há uma diferença entre as duas seleções. Portugal é uma seleção muito madura, com qualidade. Andorra é uma seleção que está ainda em construção, a maioria dos jogadores não são profissionais e é uma equipa que joga com as suas armas: bloco baixo e aproveitar ao máximo as bolas paradas”, disse.

Em entrevista a Bola Branca, Busto acredita que “Portugal terá sempre a iniciativa do jogo, manter o equilíbrio que nos acostumou e dar liberdade aos jogadores que têm essa capacidade”.

Há ainda outro pormenor que pode fazer a diferença no jogo de quarta-feira: os jogadores de Andorra “ainda não estão em competição” o que pode desnivelar ainda mais o encontro.

No entanto, o treinador reconhece que “a motivação dos jogadores andorrenhos” é maior por defrontarem uma equipa de qualidade como a portuguesa.

“Portugal se tiver o mínimo de motivação não terá dificuldade para ganhar este jogo”, acrescenta.

Filipe Busto explica o que pode servir este jogo para Fernando Santos. “O selecionador nacional poderá testar outras formas de chegar à baliza adversária e até testar outros jogadores que não têm tido tantos minutos. Andorra pode oferecer transições e bola parada”.

A seleção nacional concentra-se esta segunda-feira à noite para uma tripla operação.

Portugal realiza um particular na quarta-feira com Andorra e depois vai defrontar a França e a Croácia, duas partidas a contar para a Liga das Nações.

Os 25 jogadores convocados concentram-se na Cidade do Futebol. Cristiano Ronaldo lesionou-se este domingo no jogo da Juventus contra a Lazio e é dúvida para os encontros.