Olympiacos multa Ruben Semedo por participar em festa

O português Ruben Semedo e outros dois futebolistas foram multados pelo Olympiacos por terem participado numa festa, violando as restrições impostas para combater a pandemia de covid-19, anunciou o clube grego.

De acordo com o clube, treinado pelo português Pedro Martins, Ruben Semedo, o sérvio Lazar Randelovic e o brasileiro Bruno Felipe terão de pagar multas "do valor máximo permitido pelos regulamentos", que serão doadas ao serviço nacional de saúde da Grécia.

O Olympiacos, adversário do FC Porto no grupo C da Liga dos Campeões, refere que os três jogadores estavam entre as cerca de 30 pessoas que participaram numa festa privada num hotel da capital grega.

Segundo a polícia, uma mulher de 24 anos "foi detida, por ter sido a organizadora do evento".

O porta-voz do governo grego, Stelios Petsas, classificou a festa como "um exemplo de comportamento irresponsável", numa altura em que o país assiste a um aumento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Além de Rúben Semedo, atuam no Olympiacos, líder da Liga grega, os portugueses José Sá, Pêpê Rodrigues, Rúben Vinagre e Bruma.