Os outros derrotados por Biden

Apesar de ter obtido mais votos do que em 2016, Trump perdeu as eleições. É que Biden teve ainda mais votos do que ele – e é pouco frequente nos EUA um presidente ser derrotado no fim do seu primeiro mandato; desde há 40 anos que tal aconteceu apenas duas vezes. Aliás, estas eleições foram, antes de mais, uma espécie de referendo sobre Trump – muitos terão votado em Biden para afastar este homem da Casa Branca.

Desde o momento em que foi anunciada a vitória de Biden na Pensilvânia, inúmeros comentários e análises surgiram um pouco por toda a parte. Mas vale a pena lembrar alguns pontos menos falados.

A derrota de Trump enfraquece o populismo de direita na Europa e os autocratas que se multiplicam pelo mundo. Boris Johnson, que já está em dificuldades por causa da pandemia, perde um poderoso aliado e grande adepto do Brexit. Salvini, em Itália, e Marine Le Pen em França, ficam sem o promotor americano de uma campanha contra a UE, contra a democracia liberal e contra os imigrantes.

Quem procurava orientar essa campanha era Steve Bannon, que chefiou a primeira campanha eleitoral de Trump e depois passou uns tempos na Casa Branca. S. Bannon tentou implantar em Itália uma Universidade para difundir na Europa as ideias da extrema-direita. Falhou. Depois foi constituído arguido nos EUA num processo criminal (desvio de fundos).

Em liberdade após ter pago uma elevada fiança, Steve Bannon foi expulso do Twitter, do You Tube e do Facebook por "glorificação da violência", quando se apuravam os resultados eleitorais. Bannon disse que Trump, se fosse reeleito, deveria demitir o principal especialista americano em doenças infecciosas, A. Fauci, e Christopher Wray, diretor do FBI (a polícia federal americana). Mais: Bannon apelou à decapitação destes personagens e à colocação das suas cabeças em estacas, uma "de cada lado da Casa Branca, como um aviso aos burocratas federais".

Ainda que uma afirmação desta brutalidade possa ser encarada como mera figura de retórica, percebe-se que Steve Bannon é um dinamizador de discursos de ódio. E foi ele, com E. Giuliani (advogado pessoal de Trump), quem delineou a ofensiva nos tribunais para tentar provar que houve fraude nestas eleições. Para se manter presidente, Trump põe na lama a imagem do processo eleitoral dos EUA, desprestigiando a democracia americana.

Também Putin, de quem Trump tanto gostava, deve lamentar que saia da Casa Branca uma pessoa que nunca verdadeiramente se lhe opôs. Em Israel o grande amigo de Trump, Netanyahu, sofreu um rude golpe. Também não se espera que Biden cultive a Arábia Saudita e o seu ditador – a Arábia Saudita foi o primeiro país estrangeiro que o presidente Trump visitou. Aí conseguiu o seu grande objetivo: vender armas.

E talvez também o autocrata turco Erdogan não tenha apreciado a derrota de Trump. Certo é que a Turquia, enquanto membro da NATO, apresenta um dos primeiros e principais problemas que a administração Biden irá enfrentar.

Internamente, a grande dúvida é o que irá acontecer ao partido republicano, que foi quase inteiramente “colonizado” por Trump, que jamais quis que os republicanos fizessem acordos com os democráticos. E o ex-presidente ficará ou não na política? Onde?