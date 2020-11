Benfica manifesta "total disponibilidade para colaborar com as autoridades"

A SAD do Benfica confirma ter sido alvo de buscas, esta segunda-feira, e garante estar disponível para colaborar com as autoridades.

"A Benfica SAD manifesta, como sempre, a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades no esclarecimento das questões suscitadas no âmbito da diligência em curso", pode ler-se, em comunicado.



O Benfica não avança, contudo, quaisquer detalhes sobre a investigação.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta segunda-feira, 29 buscas nas sociedades anónimas desportivas de Benfica, Santa Clara e um terceiro clube, entre outros locais, por suspeitas de corrupção desportiva. A Renascença apurou que estão em causa suspeitas de corrupção ativa, falsificação de documentos e evasão fiscal, entre outros crimes.