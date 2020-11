Benfica e Santa Clara alvo de buscas. Suspeitas de corrupção desportiva

A Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar buscas nas sociedades anónimas desportivas (SAD) de Benfica e Santa Clara, por suspeitas de corrupção desportiva. Notícia avançada pela revista "Sábado", esta segunda-feira, e confirmada pela Renascença junto de fonte judiciária.

Os alvos das buscas são as direções das SAD dos dois clubes. Em causa estarão dois processos. Um visa as transferências de três jogadores líbios que passaram pelos Açores: o extremo-esquerdo Hamdou Elhouni, o médio-defensivo Mohamed Al-Gadi e o médio-ofensivo conhecido como Muaid Ellafi.

Elhouni chegou a ser transferido, no verão de 2016, para o Benfica, por um valor não divulgado publicamente, antes de ser emprestado, por duas temporadas, ao Desportivo de Chaves. Mais tarde, foi cedido a custo zero ao Desportivo das Aves, um dos clubes visados pela operação "Mala Ciao" e cujas relações com o Benfica estão sob investigação.

Ao todo ao que adianta a "Sábado", estão em curso cerca de 20 buscas, sobretudo em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel e na região da grande Lisboa, incluindo às instalações da SAD do Santa Clara e do Benfica, mas também empresas e residências particulares. A Renascença apurou que estão em causa suspeitas de corrupção ativa, falsificação de documentos e evasão fiscal, entre outros crimes.

As buscas, que nascem de uma operação conjunta do Ministério Público (MP), Autoridade Tributária (AT) e PJ, também se incluem no processo "Mala Ciao". De acordo com a TVI, foi dada atenção especial ao gabinete do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.



Outro dos suspeitos da operação será Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, que deixou o clube quando foi acusado no processo "e-Toupeira".

No epicentro do caso "Mala Ciao" estão 1,8 milhões de euros que terão saído das contas da SAD, em 2018, para pagamentos de serviços informáticos que nunca chegaram a ser prestados.

(em atualização)