António Figueiredo. Benfica de Jorge Jesus aquém das expectativas

António Figueiredo, antigo vice-presidente do Benfica, considera que Jorge Jesus e a equipa têm estado aquém das expectativas criadas.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo dirigente encarnado assume que este arranque de época "não está a correr tão bem" como esperado:

"Face a um novo treinador em quem se depositavam tantas esperanças, face a um investimento tão grande, ver a equipa tão desequilibrada não deixa os benfiquistas felizes. Não estou nada feliz. Estou bastante preocupado. O Benfica teve um calendário bastante facilitado, as coisas pareciam estar a correr bem, mas o facto é que em três jogos sucessivos ficou praticamente tudo desmontado, ficou tudo a nu", declara.



António Figueiredo não se lembra de o Benfica ter sofrido três golos em três jogos seguidos (Boavista, Rangers e Sporting de Braga) e salienta que "é evidente que há qualquer coisa na defesa que não funciona".

Experiência e gastos de Jesus estão a falhar

Vertonghen e Otamendi vieram dar experiência ao centro da defesa, porém, Figueiredo lembra que "a experiência não é tudo na vida".

"O problema é que com a idade vão-se perdendo faculdades, vai-se perdendo velocidade. O Benfica é uma equipa muito lenta, todos os movimentos muito denunciados e não há uma ligação entrelinhas. O meio-campo não marca nem cria. À frente, foram feitas magníficas aquisições, mas as bolas não chegam lá com consequência, nem são jogadores para virem buscar a bola atrás", analisa.

António Figueiredo considera que é obrigatório retificar o plantel em janeiro. Contudo, assinala que as soluções podem estar dentro do clube. O Benfica pode estar "numa situação económica boa, mas não é um saco sem fundo e não pode continuar a comprar, comprar, comprar".

Uma alusão à tendência compradora de Jorge Jesus, cuja chegada ao Benfica levou ao dispêndio de mais de 80 milhões de euros em reforços.

"O clube tem de ter uma política desportiva de alto abaixo, não pode estar a seguir a política desportiva dos treinadores. Os treinadores é que têm de se adaptar à política desportiva do Benfica", sublinha.

Ferro merece ser visto como possível solução

Na opinião de António Figueiredo, face aos problemas defensivos do Benfica, carece uma aposta em Ferro: "Já merecia uma oportunidade."

"O Ferro tem sido muito causticado, às vezes com alguns laivos de injustiça. Não podemos esquecer-nos que ele e o Rúben Dias foram campeões nacionais. Teve uma época esplendorosa. É evidente e não deve ser esquecido, realmente, que a época passada do Ferro não foi boa, mas qual foi o jogador do Benfica no ano passado que teve uma época boa?", questiona o antigo vice-presidente do clube da Luz.



Apesar da "situação muito complicada" em que o Benfica se encontra, António Figueiredo está confiante que a equipa "vai dar a volta".