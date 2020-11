Surpreendidos com novas restrições, bispos pedem reagendamento de celebrações

Em causa está a limitação de circulação na via pública, nos 121 concelhos com maior taxa de incidência de Covid-19, ao fim-de-semana das 13h00 às 05h00 de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira, exceto se estiver a trabalhar, regressar a casa ou emergências, entre outros.

Os bispos portugueses, num comunicado divulgado este domingo , admitem surpresa e também compreensão pela notícia das novas restrições de circulação, no âmbito do estado de emergência.

Governo aprovou as medidas do estado de emergência(...)

A título de exemplo, a Diocese de Setúbal decidiu que, “onde for possível e conveniente, as missas vespertinas podem ter lugar também nos sábados de manhã”.

“Vivemos tempos conturbados. Temos necessidade de um suplemento de fé na presença do Senhor entre nós e de uma especial solicitude para com os nossos irmãos e irmãs que estão neste barco do mundo em grande borrasca. Clamemos para que Ele nos salve, mas escutemos o seu desafio aos discípulos no meio da tempestade: “Porque tendes medo? Não tendes fé?”, sublinha o comunicado da CEP.

As restrições no âmbito do estado de emergência, pelo menos entre segunda-feira e dia 23, vão ser analisadas na Assembleia Plenária da CEP, que se inicia na próxima quarta-feira.

No próximo sábado, dia 14, vai ter lugar a celebração de uma missa pelas vítimas da pandemia em Portugal. A celebração começa às 11h00, Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima.