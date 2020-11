Santuário de Cristo Rei promove concurso de fotografia

Até 15 de Novembro, quem quiser pode participar neste concurso de fotografia que tem como tema "O sentir de Cristo Rei". A iniciativa insere-se no âmbito da dinamização do Santuário e visa incentivar à participação ativa e criativa de todos os que o visitam, quer peregrinos, quer turistas.

Ao constatar que este espaço é visto apenas como um "magnífico miradouro" da cidade de Lisboa e não só, foi sentida a necessidade de valorizar também a "vertente espiritual", uma vez que se trata de um lugar sagrado.

Daí este apelo para "um olhar renovado sobre este monumento, não porque ele precise de alguma coisa que já não esteja presente, mas porque nós precisamos de voltar a olhar para ele com um outro olhar de todos e para todos", explica o Reitor do Santuário.

O padre Carlos Filipe adianta que a ideia é que os participantes olhem para o monumento religioso com duas perspetivas: de fora para dentro e de dentro para fora. Isto é, "um que poderíamos denominar de espiritual, que procura revalorizar aquilo que é o crisma, que é a identidade do Santuário de Cristo Rei, sempre a partir daqueles que nos visitam, por isso, a partir do interior do coração de cada pessoa que nos visita". Noutra vertente, "de fora para dentro, ou seja, um olhar, diria, mais secular, um olhar mais turista, mais centrado também nos aspetos estéticos, naquilo que é a experiência do artista, da pessoa que nos visita, o seu sentir, as facetas do Cristo Rei que mais o atrai, para redescobrir os traços pertinentes desta linguagem simbólica da fé".

Neste concurso de fotografia podem participar cidadãos portugueses e estrangeiros que residam em Portugal e maiores de 18 anos.

Os trabalhos serão selecionados por um júri composto por três elementos: um da Comissão de Arte Sacra da Diocese de Setúbal, outro ligado à fotografia artística e um terceiro vinculado ao ramo do Turismo.

Na última semana de novembro serão divulgados os nomes dos dois vencedores, um de cada vertente. O prémio será um passeio de avioneta que irá sobrevoar o espaço do Santuário e a zona envolvente.

As fotografias escolhidas vão ser depois apresentadas numa exposição coletiva patente no Campus do Santuário de Cristo Rei, que pode ser visitada a partir de 8 de dezembro e até ao Domingo de Páscoa.

O regulamento deste concurso de fotografia pode ser consultado nosite do santuário.