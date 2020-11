Património religioso ao ar livre para descobrir em Viseu

“Vem e vê o que Deus tem para ti”. Este é o nome da iniciativa do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, que todas as segundas-feiras dá indicações e coordenadas para que quem quiser descobrir património religioso ao ar livre. Até junho, o convite é feito através das redes sociais.

Não é a primeira vez que Fátima Eusébio, diretora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu apresenta um projeto expositivo com divulgação digital. Mas o que revelou há duas semanas é pioneiro na diocese, porque apesar da publicidade ser feita nas redes sociais, remete para o exterior.

“Apresentamos um novo projeto com a exibição semanal de um local da Diocese de Viseu, onde se articulam o património e a natureza. Divulgamos através do Facebook e WhatsApp, onde tenho mais de 600 contactos e brevemente no site do departamento que está a ser reconstruído”, revela a responsável, adiantando que o projeto “Vem e vê o que Deus tem para ti” vai decorrer até junho, altura em que já está agendada outra iniciativa: “Cinco dias, Cinco propostas”, ou seja, a cada dia há proposta diferente, relativa ao património da diocese de Viseu.

O projeto que surgiu no contexto de pandemia, só é possível devido ao trabalho de inventariação realizado pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. “Nunca esqueço uma tarde de sábado, a fechar o museu da catedral e a colocar a sinalética. Foi uma tristeza imensa… que me emocionou. Este confinamento leva-nos a aprender a valorizar o que temos. Estive em teletrabalho e sempre a cuidar no inventário do património da diocese de Viseu. Este trabalho só é possível porque tenho 60% da diocese inventariada”, assume.

Esta semana o desafio é conhecer a capela do Sr. da Agonia, em Avelal, no concelho de Sátão, que fica incorporada nos rochedos.

“Na primeira semana tivemos a capela da Senhora do Bom Sucesso, em Mangualde, e brevemente a será capela de S. Macário, em Silvares, Tondela, mas, esta última tem de se deixar o carro e ir a pé”, explica a coordenadora.

Fátima Eusébio realça que esta é uma iniciativa que “está contextualizada no âmbito dos cinco anos do ‘Laudato si’” e que constitui “um alerta sobre o nosso olhar perante o planeta”. A ideia deste projeto surgiu da observação da responsável no terreno.

“Quantas vezes me questionei quanto ao posicionamento de certos edifícios, pequenas ermidas que estão no meio da natureza, no meio do nada. É património ao ar livre, ermidas, cruzes, alminhas e vamos divulgar sempre com as coordenadas geográficas, de modo a facilitar o acesso, além de colocarmos uma proposta de reflexão que se possa ter naquele local”, adianta.

Vão ser dados a conhecer espaços “onde dá vontade de estar”, conclui.