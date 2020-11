Papa convida a refletir na vida eterna e pede paz para a Líbia e Etiópia

Não basta “a lâmpada da fé, mas é necessário também o óleo da caridade e das boas obras”, disse o Papa durante o Angelus deste domingo.

Ao refletir sobre o Evangelho, Francisco alertou para a distração em que muitos vivem, “absolutizando o presente, como se não houvesse vida eterna”, pois “se nos deixarmos guiar por aquilo que parece mais atraente, pela busca dos nossos interesses, a nossa vida se torna estéril”, disse o Santo Padre.

“Devemos viver o hoje, mas o hoje que vai em direção ao amanhã, em direção àquele encontro, o hoje repleto de esperança.”

No final do Angelus, o Papa solidarizou-se com o sofrimento das populações da América Central, devastadas pela passagem de um furacão, mostrando-se preocupado com a situação na Etiópia, pedindo “que se rejeite a tentação de um confronto armado” e convidando todos “à oração e ao respeito fraterno, ao diálogo e à recomposição pacífica das discórdias”.

O Santo Padre também quis assinalar o fórum para o diálogo político líbio, que neste domingo tem início na capital da Tunísia. “Espero vivamente que, neste momento tão delicado, se encontre uma solução para o longo sofrimento do povo líbio. E que o recente acordo para um cessar-fogo permanente, seja respeitado e concretizado. Rezemos pelos delegados do fórum, pela paz e pela estabilidade na Líbia.”