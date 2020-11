Ovar: ​Padre Manuel Pires Bastos morre após ter contraído Covid-19

O padre Manuel Pires Bastos, da paróquia de S. Cristóvão de Ovar, morreu este domingo, aos 85 anos.

O sacerdote estava internado desde 28 de outubro no Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, depois de ter contraído a Covid-19 e não resistiu à doença, adianta o "Jornal de Notícias".

A Câmara de Ovar decretou para segunda-feira um Dia de Luto Municipal em memória do padre Manuel Pires Bastos, uma personalidade marcante do concelho pela sua dimensão religiosa e cultural.

O padre Manuel Pires Bastos foi “um Ser Humano que sempre esteve presente com a sua ação e a sua palavra, orientando e confortando, em especial, todos aqueles que mais precisavam”, refere a autarquia, em comunicado.

Natural de Oliveira de Azeméis, Manuel Pires Bastos foi ordenado em 1958 e era pároco de Ovar desde 1975.

“Nomeado pároco de S. Cristóvão de Ovar, num momento conturbado da vida local e nacional (após o 25 de novembro de 1975), o Reverendo Padre Manuel Pires Bastos destacou-se na comunidade pelo seu espírito aberto e dialogante, sendo capaz de congregar os seus paroquianos e levar por diante múltiplas atividades em prol do bem comum”, recorda a autarquia.

Para além da sua atividade religiosa, o sacerdote renovou o quinzenário “João Semana”, transformando-o num jornal noticioso, e dinamizou inúmeras atividades no campo da música.

Licenciado Ciências Históricas, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a história local era uma das suas paixões, publicando artigos com regularidade.

Em 2009, em conjunto com um grupo de voluntários, criou na Paróquia de São Cristóvão o projeto Mãos Solidárias, de apoio alimentar às famílias mais carenciadas.

“Este projeto reveste-se hoje de grande importância social, tendo tido um papel crucial no pico da pandemia Covid-19, razão pela qual foi distinguido, pela Câmara Municipal, em 25 de julho do corrente ano, com a Medalha de Mérito Municipal Cobre”, recorda a autarquia de Ovar.

As cerimónias fúnebres, reservadas à família, decorrerão em Loureiro, a terra natal do padre Manuel Pires Bastos.