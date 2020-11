Vila do Conde. Hospital confirma 17 casos de legionella e uma morte

O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, no distrito do Porto, confirmou 17 casos de legionella, um das quais resultou em morte, e indicou que todos são provenientes do concelho de Vila do Conde.

A vítima mortal é um homem de 85 anos.

Segundo fonte daquele centro hospitalar, que reportava dados de sábado à noite, dois dos pacientes já tiveram alta e 12 estão internados, sendo transferidos dois outros.

Em comunicado, o Município da Póvoa de Varzim limitou-se a referir que o surto não teve origem na localidade e que "continuará a acompanhar de perto a evolução desta situação junto da Direção-Geral da Saúde, de modo a apurar mais detalhes sobre o ocorrido".

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

[notícia atualizada às 12h26]