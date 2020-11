Liberdade de circulação limitada nos próximos dois fins de semana

Nos próximos dois fins de semana, vigorará uma limitação da liberdade de circulação entre as 13h00 de sábado e as 05h00 da manhã de domingo. E entre as 13h00 de domingo e as 05h00 da manhã de segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro António Costa.

António Costa anunciou também um recolher obrigatório entre 23h00 e as 05h00 da manhã, com algumas exceções, entre segunda-feira e 23 de novembro, no âmbito do regresso ao estado de emergência.



A restrição abrange os 121 concelhos com taxa de casos mais elevada (240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores).



