Estado de emergência: Comércio e restauração com restrições nos próximos fins de semana

Os setores do comércio e restauração vão sofrer restrições de atividade nos próximos dois fins de semana no âmbito do estado de emergência decretado pelo Governo para travar a pandemia de Covid-19, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

A restrição abrange os 121 concelhos com taxa de casos mais elevada (240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores).



Nos próximos dois fins de semana, vigorará uma limitação da liberdade de circulação entre as 13h00 de sábado e as 05h00 da manhã de domingo. E entre as 13h00 de domingo e as 05h00 da manhã de segunda-feira.



O comércio terá que encerrar durante o horário desta restrição nos próximos dois fins de semana e os restaurantes só podem funcionar em "take away" até às 13h00 e depois com entrega de refeições ao domicílio, explicou o primeiro-ministro.