O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ao país as medidas que entram em vigor já a partir de segunda-feira, no âmbito do regresso ao estado de emergência, que vai estar em vigor, pelo menos, até dia 23. O objetivo é conter o avanço da pandemia de Covid-19, numa altura em que Portugal regista máximos diários de novos casos e mortes.

Recolher obrigatório noturno, entre 23h00 e as 05h00 da manhã, nos 121 concelhos com mais casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Esta restrição tem algumas exceções: deslocações entre casa e trabalho, saídas por motivo de urgência para ir a um estabelecimento de saúde ou à farmácia ou para acudir um familiar doente;

Recolher alargado nos próximos dois fins de semana. Nos dias 14 e 15 e 21 e 22 de novembro, estará em vigor, nos mesmos concelhos, uma limitação da liberdade de circulação, entre as 13h00 de sábado e as 05h00 da manhã de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 da manhã de segunda-feira;

O incumprimento do recolher obrigatório não é "uma questão penal", mas os cidadãos que não o cumprirem serão conduzidos pelas autoridades às suas residências, explica o primeiro-ministro;

Restrições ao comércio e restauração. O comércio terá que encerrar durante o horário do recolher obrigatório nos próximos dois fins de semana, nos 121 concelhos. Os restaurantes só podem funcionar em "take away" até às 13h00 e, depois dessa hora, com entrega de refeições ao domicílio, explicou o primeiro-ministro;

Testes obrigatórios. O Governo aprovou a possibilidade de exigir testes rápidos à covid-19 em estabelecimentos de saúde, lares, escolas, prisões e nas chegadas a Portugal por via aérea e marítima. A medida é válida para todos os concelhos de Portugal continental;

Medição de temperatura. Aprovada a possibilidade de exigir testes de diagnóstico para a covid-19 em estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais, estabelecimentos de ensino, à entrada e à saída de território nacional, por via aérea ou marítima, em estabelecimentos Prisionais e em outros locais, por determinação da Direção-Geral da Saúde.

Funcionários públicos e professores apoiam vigilância. Funcionários públicos em isolamento profilático ou sem atividade por serem de grupos de risco e professores sem componente letiva vão ser mobilizados para o acompanhamento e vigilância relativamente à covid-19, visando atenuar a pressão nos sistemas de saúde. Mais de um milhar de funcionários públicos e professores vão ser chamados;