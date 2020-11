Decretado recolher obrigatório noturno durante a semana e alargado nos próximos fins de semana

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou um recolher obrigatório noturno durante a semana, que é mais alargado nos próximos dois fins de semana, no âmbito do estado de emergência para tentar travar a pandemia de Covid-19. A medida abrange os 121 concelhos com mais casos do novo coronavírus (veja aqui a lista).

O Governo reuniu-se este sábado, em Conselho de Ministros extraordinário, para definir as medidas daquele que é o quarto estado de emergência desde o início da pandemia. O primeiro-ministro fez uma declaração ao país a detalhar o que foi decidido.

António Costa anunciou um recolher obrigatório entre 23h00 e as 05h00 da manhã, com algumas exceções: deslocações entre casa e trabalho, saídas por motivo de urgência para ir a um estabelecimento de saúde ou à farmácia ou para acudir um familiar doente.

No mesmo grupo de municípios, que abrange 70% da população portuguesa, vigorará nos próximos dois fins de semana uma limitação da liberdade de circulação, entre as 13h00 de sábado e as 05h00 da manhã de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 da manhã de segunda-feira.

O objetivo da medida é impedir os contactos sociais, nomeadamente entre familiares de núcleos diferentes. O contexto familiar e de coabitação é responsável por cerca de dois terços dos contágios pelo novo coronavírus, de acordo com dados apresentados pelo primeiro-ministro, que revelam ainda que as escolas representam apenas 3% dos contágios.

Restrições no comércio e restauração

O comércio terá que encerrar durante o horário desta restrição nos próximos dois fins de semana, nos 121 concelhos. Os restaurantes só podem funcionar em "take away" até às 13h00 e depois com entrega de refeições ao domicílio, explicou o primeiro-ministro.

António Costa admite que a medida é durante para os empresários destes dois setores, mas considera que é fundamental para achatar a curva da Covid-19, que aumenta diariamente, e "salvar" o período das festas de Natal.

Os transportes públicos vão continuar a funcionar normalmente, para garantir a circulação de quem precisar de ir trabalhar.

"É um esforço que temos de fazer nos próximos fins de semana para ganharmos o controlo da pandemia e termos uma época natalícia mais próxima do habitual", declarou António Costa.



Em relação à moldura penal para quem não cumprir estas restrições, António Costa explicou que "esta medida prevê simplesmente que as forças de autoridade possam conduzir as pessoas ao domicílio. A questão não é penal de polícia é de responsabilidade individual".



“É uma medida fortemente restritiva da liberdade das pessoas, é uma medida que é essencial para podermos conseguir conter o crescimento que aqui temos”, frisa António Costa.



Testes rápidos podem ser exigidos nas escolas

Para reforçar a capacidade de rastreio e contacto de doentes covid, o Governo decidiu mobilizar trabalhadores de grupos de risco que estão em casa, professores sem componente letiva e militares das Forças Armadas.



António Costa anunciou a possibilidade de realizar testes no acesso a lares, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de saúde, prisões e entrada e saída de

território continental, por via aérea ou marítima, por determinação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A obrigatoriedade do controlo de temperatura corporal vai passar a ser possível no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte e espaços comerciais, culturais e desportivos.



O estado de emergência começa a ser implementado já na segunda-feira, dia 9. Fica em até 23 de novembro, mas pode ser prolongado.

O Presidente da República falou ao país na sexta-feira, para dizer que o regresso ao estado de emergência serve para evitar, em dezembro, "restrições mais drásticas e indesejáveis".

Numa declaração a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa disse que este estado de emergência será "muito limitado e largamente preventivo".

[em atualização]