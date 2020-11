Covid-19: Madeira regista segunda morte vítima da pandemia

Veja também:

A Madeira registou este domingo o segundo óbito por covid-19 desde 16 de março, avança o Instituto de Administração da Saúde.

"No dia 8 de novembro, pelas 21h00 horas, faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um doente com covid-19, refere uma nota de imprensa do IASAÚDE.

Segundo este organismo, "trata-se de um doente do género masculino, de 94 anos, que se encontrava hospitalizado na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça desde o dia 4 de novembro, dia em que foi confirmado o diagnóstico desta doença".

À família enlutada, o IASAÚDE apresenta sentidas condolências.