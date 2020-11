Covid-19: Costa admite medidas diferenciadas para concelhos com mais casos como Paços de Ferreira

Veja também:

O primeiro-ministro admitiu este sábado que, “muito provavelmente”, a reavaliação da situação dos 121 concelhos vai traduzir-se em “medidas diferenciadas” para aqueles com uma maior taxa de incidência de casos de covid muito elevada como Paços de Ferreira.

António Costa adiantou hoje que o concelho de Paços de Ferreira é o caso mais grave com uma taxa de incidência de mais de 4.000 casos por 100 mil habitantes.

Portugal tem atualmente em vigor em 121 concelhos medidas específicas e mais restritivas de combate à pandemia de covid-19 devido à elevada taxa de incidência de casos registada, tendo sido fixado o limite de 240 casos por 100 mil habitantes como limiar para a inclusão nessa lista de concelhos.

“Tem-se verificado ao longo destes 15 dias uma evolução muito diferenciada na situação epidemiológica no conjunto destes 121 concelhos e por isso pode vir a justificar-se – não estou a antecipar, mas pode vir a justificar-se – que na próxima quinta-feira nós adotemos já medidas diferenciadas para os diferentes concelhos”, disse hoje António Costa.

O primeiro-ministro falava na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu entre o final da tarde de sábado e perto da meia-noite, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, com o objetivo de regulamentar o estado de emergência decretado pelo Presidente da República para vigorar entre 09 e 23 de novembro.