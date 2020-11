🔴 Em direto: Discurso da vitória de Joe Biden

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, faz em Wilmington, no Delaware, o seu primeiro discurso após a vitória nas eleições presidenciais. Agora discursa Biden.

"O povo falou. Vitória clara, convincente, vitória com o maior número de votos na história da nação", disse Joe Biden.

"Vou ser um Presidente para unir e não para dividir. Que não vê estados vermelhos e estados azuis, só vê os Estados Unidos. Vou trabalhar para ganhar a confiança de todos."

"Queremos uma América respeitada no mundo novamente", acrescentou.

Depois de um cumprimento à família ("Jill será uma grande primeira dama"), Biden deixou palavras de elogio a Kamala Harris.

"Para todos os que votaram em Trump, percebo o desapontamento, mas vamos dar uma oportunidade". "É altura de baixar a temperatura". "Não há inimigos, há americanos". "É um tempo para curar na América".

Biden elencou as prioridades para o seu mandato: combater a pandemia, melhorar a economia, eliminar o racismo, restaurar a decência, permitir a todos oportunidades".

Na segunda-feira será anunciada uma task force para ajudar o combate à Covid-19. "Não pouparei esforços no combate à pandemia".

"Sou democrata, mas vou governar para todos os norte-americanos", garantiu.

Apela ao Congresso para que coopere com a sua administração a partir de janeiro de 2021.

"Defino a América com uma palavra: Possibilidades. Temos que restaurar a alma da América".

"O mundo está a olhar para nós. Vamos liderar pelo exemplo. Não deixa ninguém para trás e não desiste. Somos capazes de tudo quando estamos unidos".



Após o discurso, ouviram-se canções “I Won’t Back Down”, de Tom Petty, “A Sky Full of Stars”, dos Coldplay, "Simply the best", de Tina Turner.

Não houve referência direta a Donald Trump durante o discurso, mas deixou uma indireta ao apelar ao fim da era da demonização da América".

Antes, tinha falado Kamala Harris, futura vice-presidente dos Estados Unidos.

Na primeira frase, Kamala Harris lembrou o congressista John Lewis que, antes de morrer, escreveu que "a democracia não é um estado, mas um ato. A democracia da América não está garantida, é tão forte como a nossa vontade de lutar por ela, de a guardar e de não a tomar por garantida".

"Temos o poder de construir um futuro melhor", acrescentou Harris.



Agradece a todos os que contaram os votos: "Protegeram a integridade da nossa Democracia". E a todos os que votaram: “Vocês votaram e deixaram uma mensagem clara: escolheram a esperança, unidade, decência, a ciência e a verdade.”

Segundo Kamala Harris, Joe Biden é "um unificador, um curador".

"Sou a primeira mulher neste cargo [vice-presidente], mas não serei a última". "Vou ser vice-presidente como Biden foi para Obama: leal, preparada".

"A América está preparada. Biden e eu também". Harris garante que teremos um "Presidente para todos os norte-americanos".

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos da administração Obama é o 46.º Presidente do país e chega à Casa Branca 48 anos depois da sua primeira vitória para o Senado.

Biden é o Presidente mais votado de sempre (mais de 74 milhões de votos), mas também o mais velho: 78 anos.

Os resultados das eleições não estão ainda fechados, mas Joe Biden já garantiu, pelo menos, 279 grandes eleitores no Colégio que escolhe o Presidente. Só precisava de 270.

Donald Trump, ainda Presidente e candidato derrotado, já prometeu luta nos tribunais e a oficialização dos resultados pode ainda demorar semanas. A tomada de posse do novo Presidente está marcada para 20 de janeiro de 2021, mas os resultados devem ser fechados, no máximo, até 14 de dezembro.

[em atualização]