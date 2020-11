Roglic vence Volta a Espanha

Roglic vence a Vuelta, onde também conquistou a camisola verde dos pontos, fez segundo no Tour, venceu a Liège-Bastogne-Liège, o Tour de L'Ain, foi campeão esloveno e foi sexto nos Mundiais.

Carapaz terminou no segundo lugar, a 26 segundos de Roglic. O terceiro classificado foi o britânico Hugh Carthy, da Education First.

O ciclista esloveno, da Jumbo-Visma, lutou com Richard Carapaz, da INEOS, até à penúltima etapa, mas aguentou a concorrência do equatoriano.

A 18.ª e última etapa da Volta a Espanha foi ganha por Pascal Ackermann. Segunda vitória do sprinter alemão na prova. Bateu, em cima da linha de meta, em Madrid, o irlandês Sam Bennet.

Foi a oitava vitória do ano para o ciclista da Bora. Os irmãos Oliveira, que prepararam o comboio da Emirates para Philipsen, que foi quarto na etapa, terminaram o último dia da Vuelta no "top-20".

Na geral, o melhor português foi Nelson Oliveira, da Movistar, no 39.º lugar, mais de uma hora e 40 minutos de Roglic. Rui Costa (UAE-Emirates) foi 44.º; Ricardo Vilela (Burgos-BH) terminou no 99.º lugar; Ivo Oliveira (UAE-Emirates) ficou no lugar 101; Rui Oliveira (UAE-Emirates) ficou na posição 119.