Paulo Sérgio queixa-se da infantilidade da sua equipa e do árbitro

O Portimonense esteve na frente do marcador, mas o Porto empatou no último segundo da primeira parte, que "foi um momento muito importante para o Porto", considera Paulo Sérgio.

No lançamento do jogo, Paulo Sérgio tinha pedido "mais malandrice" aos jogadores, mas voltou a ver comportamentos infantis em determinados momentos.

O treinador do Portimonense faz uma apreciação globalmente positiva da sua equipa no Dragão, frente ao FC Porto, mas os seus jogadores, sublinha, voltaram a cometer os mesmo erros que têm custado pontos ao clube.

O treinador protesta com o árbitro António Nobre, argumentando que na origem do canto que dá o primeiro golo do FC Porto, apontado por Mbemba, "há falta sobre o Dener". Além disso, Paulo Sérgio diz que "se o árbitro é rigoroso e não estica os dois minutos de compensação que deu íamos em vantagem para o intervalo".

Com esta derrota por 3-1 no Dragão, e com a vitória do Farense sobre o Boavista, o Portimonense cai para o último lugar da classificação.