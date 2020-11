Nota 3 para António Nobre

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a António Nobre, o árbitro que dirigiu o FC Porto – Portimonense.

Foi uma “arbitragem fácil”, considera Paulo Pereira, a de António Nobre, que “não teve influência no resultado”.

Apesar disso, o VAR Bola Branca fica com “muitas dúvidas no lance do golo anulado a Beto (Portimonense) na primeira parte. Parece-me que o árbitro errou”.

“De resto, primeira parte perfeitamente pacífica”, acrescentou.

Na segunda parte, destaque apenas para um lance em que Ansai caiu na área dos dragões, mas “ninguém lhe tocou”.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Portimonense por 3-1.