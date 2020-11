Farense bate Boavista na primeira vitória da época

O Farense conquistou a primeira vitória no campeonato, esta temporada, ao derrotar o Boavista, por 3-1, no primeiro no Estádio São Luiz, em Faro, depois de ter realizado os primeiros jogos, na condição de visitado, no Estádio Algarve.

Ryan Gauld fez o primeiro golo do Farense, na primeira parte, mas o Boavista, que esteve em bom plano nos 45 minutos iniciais, empatou por Angel Gomes.

Na segunda parte, e na sequência de dois cantos, o Farense fez dois golos e selou o resultado. Stojilikovic estreou-se a marcar, aos 50 minutos, com assistência de Ryan Gauld.

O escocês ganhou o canto que Amine bateu para o central Eduardo Mancha fazer o terceiro, aos 53'.

Depois da vitória sensacional sobre o Benfica (3-0), o Boavista sofre derrota em Faro e cai para o 15.º lugar. A equipa de Vasco Seabra tem seis pontos, mais um do que o Farense, que deixa a "lanterna vermelha" e ascende ao antepenúltimo posto da tabela, lugar de "play-off" de manutenção.