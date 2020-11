Estoril ameaça liderança do Mafra na Segunda Liga

O Estoril Praia venceu a Oliveirense, este domingo, por 0-1, e mantém a perseguição ao Mafra, líder da Segunda Liga, à passagem da 9.ª jornada.

Harramiz foi o autor do único golo da partida, aos 16 minutos na sequência de um livre.

O Estoril conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato e não perde desde a 2.ª jornada, ronda em que sofreu a única derrota esta época, no terreno da Académica.

Com a vitória sobre a Oliveirense, a equipa de Bruno Pinheiro está no segundo posto, a dois pontos do Mafra, mas com menos um jogo realizado que os líderes.

O Estoril acerta calendário no dia 14 de novembro. Se vencer o jogo em atraso, com o Cova da Piedade, a equipa ascende ao primeiro lugar da Segunda Liga.