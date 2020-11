Dia de jogo grande na Luz entre Benfica e Braga

O Sporting de Braga, terceiro classificado, com 12 pontos, e Benfica, segundo, com 15, defrontam-se a partir das 20h00 deste domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Os minhotos são terceiros no campeonato, a três pontos dos encarnados, mas chegam à Luz depois de uma derrota pesada em Inglaterra, diante do Leicester (4-0), a contar para a Liga Europa, na quinta-feira.

O técnico arsenalista espera um Benfica forte. “Tem uma grande equipa e um grande treinador, mas nós também temos uma grande equipa e estamos focados em discutir o jogo”.

Já otreinador dos encarnados prevê “um jogo de alta intensidade e de risco para as duas equipas”.

“Acho que chegam os dois muito bem ao jogo. O Braga e o Benfica estão a fazer uma Liga Europa muito boa. O Braga perdeu em Inglaterra, mas também modificou muito a sua equipa para poder estar ao melhor nível com o Benfica”, justifica.

