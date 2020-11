Carvalhal. “Não se consegue uma vitória na Luz sem suor, lágrimas e uma pontinha de sorte”

O treinador do Sp. Braga destaca o esforço dos seus jogadores na Luz, após o triunfo 3-2 contra o Benfica.

“Não se consegue uma vitória no Estádio da Luz sem suor, lágrimas e uma pontinha de sorte. Não me lembro nenhuma equipa que tenha vindo cá ganhar sem um pouco disto tudo”, referiu Carlos Carvalhal.

Em declarações à Btv, o técnico arsenalista considerou que a sua equipa “foi muito coesa, grande grupo, vamos com sete jogos em 20 dias, tal como o Benfica” e lembra que “não tivemos muito tempo para preparar este jogo”.

“Os jogadores foram exímios em cumprirem com plano para este jogo, que passava por ter a bola, por circular a bola e explorar a linha subida do Benfica. Numa primeira parte sem grandes oportunidades conseguimos estar em vantagem. Na segunda parte surge a reação do Benfica e dessa reação fomos nós que reagimos melhor e chegamos aos 3-0”, reforça.

Carvalhal reconhece que “a partir daí, naturalmente o Benfica empurrou-nos para trás, porque não era essa a nossa intenção e conseguimos chegar ao final com a vitória”.

O treinador arsenalista fugiu ao tema “luta pelo título” e voltou ao “jogo a jogo”. “O Sp. Braga vai lutar por tentar ganhar o próximo jogo, que é o Farense e ponto final”.

Carlos Carvalhal rebobina ainda até Leicester: “A nossa derrota foi sentida pelas pessoas que falam sobre o jogo de uma forma que parece que foi um escândalo quando estamos a falar do segundo classificado do campeonato inglês”.

O Sp. Braga venceu na Luz por 3-2 com dois golos de Francisco Moura e um de Iuri Medeiros. Agora, na classificação, encarnados e arsenalistas estão empatados.