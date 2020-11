Valencia goleia Real Madrid

O Valencia goleou (4-1) o Real Madrid, em partida da jornada 9 da Liga espanhola.

O jogo ficou marcado por várias grandes penalidades, três delas concretizadas por Carlos Soler (aos 35, 54 e 63 minutos).

O outro golo che foi um autogolo de Varane, aos 43 minutos.

Já pelo Real Madrid marcou Benzema o primeiro tento do encontro, aos 23 minutos.

Com este resultado, o Valencia, de Gonçalo Guedes, que não entrou, sobe ao 9.º lugar, com 11 pontos. Por sua vez, o Real Madrid é 4.º classificado, com 16 pontos.

A Liga espanhola é liderada pela Real Sociedad, com 20 pontos, em 9 jogos.