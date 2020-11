Ronaldo marca, lesiona-se e a Juventus empata

Cristiano Ronaldo lesionou-se no jogo com a Lazio e há expectativa para saber qual a gravidade do problema.

O internacional português marcou mais um golo pela Juventus, desta vez insuficiente para garantir a vitória da sua equipa em Roma, com a Lazio (1-1).

Ronaldo foi titular, marcou aos 15 minutos, após assistência de Cuadrado, mas a um quarto de hora do final foi substituído, depois de ter sido pontapeado no pé direito, por Luís Alberto.

O avançado português está convocado por Fernando Santos para os últimos jogos da seleção nacional em 2020. Portugal tem um amigável com Andorra marcado para quarta-feira, mas joga pela presença na "final four" da Liga das Nações frente a França e Croácia.

O jogo com os gauleses é no sábado, na Luz. O encontro com a Croácia é em Split, no dia 17 de novembro.

Caicedo outra vez decisivo para a Lazio

A Juventus esteve em vantagem no marcador até ao último suspiro do jogo. Foi no quinto minuto de compensação da segunda parte que a Lazio chegou ao empate.

Felipe Caicedo, lançado no segundo tempo por Inzaghi, foi o autor do golo da equipa romana. O ponta de lança equatoriano, que teve uma passagem fugaz pelo Sporting em 2009, é a arma secreta da Lazio.

É o terceiro jogo consecutivo em que Caicedo é decisivo para a sua equipa. A meio da semana, em São Petersburgo, entrou na segunda parte e marcou o golo do empate (1-1), aos 82 minutos.

Na jornada anterior da liga italiana, em Turim, frente ao Torino, entrou na segunda parte e aos 90+8' marcou o golo da vitória da Lazio, por 3-4.

Com o empate a Juventus passar a somar 13 pontos, fica com o 3.º lugar em risco e pode ver o Milan afastar-se na liderança. A Lazio está no sétimo posto, com 11 pontos.