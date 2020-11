Liverpool empata com o City e perde liderança

Manchester City e Liverpool empataram este domingo, a uma bola, no jogo grande do fim de semana na I Liga inglesa.

O campeão Liverpool adiantou-se no marcador, logo aos 13 minutos, numa grande penalidade convertida pelo avançado egípcio Mohamed Salah.

A resposta do City foi dada aos 31 minutos, com o brasileiro Gabriel Jesus a restabelecer a igualdade.

Antes do final da primeira-parte, Kevin de Bruyne desperdiçou um penálti que colocaria a equipa de Manchester em vantagem.

Diogo Jota foi titular no Liverpool, no City alinharam de início Rúben Dias e João Cancelo. Bernardo Silva entrou na segunda-parte.

Com este empate entre os treinadores Pepe Guardiola e Jurgen Klopp, o Liverpool cai para a terceira posição, com 17 pontos em oito jornadas, e o Manchester City está no 11.º lugar, com 12.

O Leicester, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, venceu o Wolverhampton, por 1-0, e está na liderança da Premier League.

O segundo lugar é ocupado pelo Tottenham, de José Mourinho, que este domingo venceu o West Bromwich, também por uma bola a zero.