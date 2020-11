MotoGP. Miguel Oliveira é 5.º no GP da Europa

Miguel Oliveira terminou o GP da Europa de MotoGP no 5.º lugar, igualando a sua segunda melhor classificação de sempre no Mundial de Motociclismo.



O piloto português teve um arranque promissor de corrida, rodou algumas voltas no 4.º posto, ligado aos lugares do pódio, mas acabou por não manter o ritmo, na pista espanhola de Valência.

A sua KTM acabou por ser ultrapassada pela Honda de Nakagami, com o japonês, consistente, a terminar à frente de Oliveira.

O vencedor foi Joan Mir, em Suzuki. Primeira vitória do piloto espanhol que lidera o campeonato a duas corridas do fim.

O pódio foi 100% espanhol, com Alex Rins, também em Suzuki, a terminar no segundo lugar e Pol Espargarò, em KTM, a ficar em terceiro.

Joan Mir muito perto do título

Mir alargou a sua vantagem no Mundial para 37 pontos sobre Quartararo e Rins, e pode ser campeão do mundo no próximo fim de semana.

Quartararo atrasou-se na luta pelo título, ao sofrer uma queda logo no início da corrida. Terminou o GP da Europa em 14.º lugar.

Miguel Oliveira, que igualou o resultado alcançado no GP da Andaluzia, somou pontos suficientes para manter o 10.º posto no Campeonato do Mundo.

A próxima corrida acontece no domingo, de novo no circuito Ricardo Tormo, em Valência. Ali se disputará o GP da Comunidade Valenciana. O Mundial de MotoGP termina a 22 de novembro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.