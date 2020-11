Comércio e Restauração pedem apoios adicionais para evitar "derrocada"

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Um “encerramento de porta aberta”, é o que já sentem quase todos os restaurantes. E agora, até a esperança dos fins de semana de trabalho, com as restrições à circulação anunciadas sábado pelo primeiro-ministro, cai por terra. António Costa vai receber uma carta a pedir a criação de um “gabinete de crise” para o setor. No comércio e serviços, os empresários também pedem ajudas suplementares e urgentes: os apoios de 1.550 milhões de euros anunciados a semana passada pelo ministro da Economia vêm da União Europeia e nunca chegarão antes do fim do ano. Para muitos, já é tarde.

Restaurantes “encerrados” de portas abertas Durante a semana, milhares de restaurantes abrem as portas e chegam ao fim do dia sem servir qualquer refeição; ou muito poucas. Nos dias que correm, em plena pandemia, há menos gente a trabalhar e, entre os que ainda conservam o emprego, muitos são os que socorrem da marmita, ou que temem o difícil distanciamento social. Para muitos empresários do setor, o fim de semana tinha-se transformado na esperança de aliviar os compromissos financeiros, servindo mais algumas refeições. Com o recolher obrigatório anunciado sábado à noite pelo primeiro-ministro (a partir de amanhã, entre as 23h00 e as 5h00 da manhã, de segunda a sexta-feira e a partir das 13h00 e até às 5 da manhã, aos sábados e domingos), as salas de refeição estão fechadas, pelo menos nos próximos dois fins de semana. “É o riscar das agendas nos fins de semana até ao fim do ano e será um decapitar do setor”, diz à Renascença Daniel Serra, presidente da PRO.VAR – Associação Nacional de Restaurantes, que não acredita que o estado de emergência não se prolongue para lá de 23 de novembro. Daniel Serra frisa que “o Governo não pode abandonar a restauração e tem que assumir as suas responsabilidades, senão será a derrocada de um setor que não tem possibilidades de sobreviver por muito mais tempo e já está em bancarrota”.



Por isso, a PRO.VAR e outros associações vão enviar este domingo uma carta a António Costa em que pedem a criação de um gabinete de crise para acompanhar o setor e a situação insustentável que já vive. Segundo um inquérito recente, nos primeiros nove meses do ano, 90% dos restaurantes tiveram perdas de faturação superiores a 50%, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas para metade dos inquiridos, as perdas foram de 90% ou mais, o que ditou o encerramento de diversas casas e o despedimento de milhares de trabalhadores. Apoios anunciados para micro e pequenas empresas não chegam O ministro da Economia anunciou, esta semana, 1.550 milhões de euros em subsídios e linhas de crédito para micro e pequenas empresas, uma parte atribuída a fundo perdido. O pacote é financiado pela União Europeia e Pedro Siza Vieira espera que as verbas cheguem antes do fim do ano. O problema é que as empresas já estão a (sobre)viver no limite e precisam de apoio financeiro urgente. João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), considera que esses apoios são “interessantes”, mas têm de chegar às empresas o mais rapidamente possível.