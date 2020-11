Jesus lamenta “erros individuais”

O treinador do Benfica lamenta os “erros individuais” que levaram a mais uma derrota, desta vez contra o Sp. Braga (3-2).

Jorge Jesus considera que “o Sp. Braga conseguiu ter mais calma e discernimento do que nós durante o jogo, esperou sempre pelas oportunidades e concretizou as que teve, embora com algumas falhas nossas”.

“Após o 0-3 voltámos a ter uma reação forte, para além dos dois golos tivemos mais algumas chances mas com erros individuais torna-se difícil e já não deu para virar o resultado”, referiu.

Em declarações à Btv, o técnico encarnado acrescenta que “a equipa acreditou sempre que podia mudar o resultado”.

“O Sp. Braga é uma boa equipa e, como já tinha dito quando estávamos em primeiro, este campeonato é muito competitivo. Temos de recuperar estes três pontos porque não esperava perder hoje, longe disso”, acrescentou.

O Benfica perdeu 3-2, em casa, contra o Sp. Braga.