Rúben Amorim. “Foi um excelente jogo”

O treinador do Sporting deu os “parabéns” aos seus jogadores após a goleada (4-0) ao V. Guimarães.

Rúben Amorim lembra que sabiam que “seria um jogo difícil mas a equipa correspondeu”.

“Até ao primeiro golo tivemos várias oportunidades, depois disso baixámos um pouco as linhas e o Vitória, como excelente equipa que é, reagiu. Mas também nos sentimos confortáveis a jogar com espaço e entre linhas e foi o que aconteceu várias vezes”, referiu.

Na sala de imprensa do estádio Afonso Henriques, Rúben Amorim referiu que no segundo tempo, “na fase em que o adversário esteve por cima tivemos espaço nas costas e fizemos o terceiro e quarto golos e podíamos ter feito mais”.

“Foi um excelente jogo, os jogadores estão de parabéns mas temos de melhorar em certos aspetos. No início da segunda parte, por exemplo, se há um golo do Vitória isso podia complicar o jogo e temos de saber gerir melhor, mas não há dúvidas sobre a justiça do vencedor”, acrescentou.

Apesar da boa fase, o técnico leonino coloca água na fervura e lembra que “ainda há um mês estávamos a falar da eliminação com o LASK e temos de ver as coisas para os dois lados. Pode mudar para o positivo e também para o negativo”.

O Sporting venceu em Guimarães por 4-0, com dois golos de Pedro Gonçalves e um de Jovane e Nuno Santos. Os leões são líderes do campeonato.