Sérgio Conceição revela que foi por fazer cara feia que foi expulso em Paços

O treinador do FC Porto apresenta a sua versão dos factos de um momento que resultou na sua suspensão por 15 dias e consequente ausência do banco no jogo com o Portimonense , deste domingo.

O treinador não se conforma, considera que foi expulso injustamente, depois daquele que elege como o pior jogo da sua carreira como treinador. O Porto perdeu com o Paços, por 3-2, mas os dias que passaram dão-lhe descontração para, com mais leveza, contar o que se passou em casa.

A cara do castigo e a relação pelo olhar

Um dos filhos do treinador do FC Porto assistiu à situação pela televisão e, dirigindo-se ao pai, disse-lhe que quando vai para o castigo é aquela a cara que ele lhe faz. "Mas tu não me expulsas de casa pelo olhar, pois não?", questionou Sérgio.

Trocas de olhares, expressões conhecidas, pensamentos cruzados. É também nisto que se baseia a comunicação entre Sérgio Conceição e o seu adjunto, Vítor Bruno, que terá a responsabilidade de orientar a equipa, a partir do banco, frente ao Portimonense.

"É como aqueles casais que se conhecem há algum tempo e basta um olhar para sabermos o que o outro tem de fazer. O Vítor Bruno está dentro das minhas ideias, conhecemo-nos muito bem. Vai ser um dos futuros grandes treinadores", prevê o técnico principal do FC Porto, depositando toda a confiança no seu número dois. "A confiança é total e eu estou em comunicação com eles. Nesse sentido, não há problema nenhum. A coisa boa disto é que não me podem expulsar da bancada. Depende da forma como vou olhar para ele. Mas como olho sempre com carinho, ele não não me vai expulsou", recarrega Sérgio, voltando à expulsão de Paços de Ferreira. O que ficou por analisar O treinador considera que se falou muito desse episódio e que a comunicação social se "esqueceu de dar mérito ao Paços [que venceu o Porto], ao Boavista [que venceu o Benfica] e da vitória europeia do FC Porto sobre o Marselha".

"Nós perdemos o jogo e talvez tenha sido um dos jogos mais falados do campeonato português", observa.



Somando tudo, o treinador que diz ter sido "expulso pela cara carregada" conclui que ou terá de passar a cumprimentar os árbitros com máscara, ou deixa de os cumprimentar.

Este domingo, Sérgio Conceição não terá oportunidade de cumprimentar o árbitro António Nobre, nomeado para o FC Porto-Portimonense, porque, a cumprir castigo, estará na bancada.

Os campeões nacionais procuram regressar às vitórias no campeonato, depois da derrota em Paços, e dar sequência ao triunfo obtido a meio da semana frente ao Marselha para a Liga dos Campeões. O jogo, a contar para a 7.ª jornada da I Liga, está marcado para as 17h30 deste domingo.

Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.